У 2026 році росія передбачила на так звану "національну оборону" 12,1 трлн рублів ($144,4 млрд), що більш ніж утричі перевищує сукупні видатки на освіту та медицину. З урахуванням інших витрат, пов’язаних із війною проти України, військовий бюджет рф сягає майже $177,4 млрд. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), пише УНН.

У 2026 році стаття бюджету держави-агресора росії "національна оборона" становить 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд), а з урахуванням ширшого переліку витрат, пов’язаних із веденням злочинної війни проти України, — 14,886 трлн рублів ($177,4 млрд). Закрита частина так званого "оборонного" бюджету росії оцінюється у 9,187 трлн рублів (приблизно $109,5 млрд) - йдеться у повідомленні.

На стимулювання розвитку військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та забезпечення наукових і виробничих програм москва загалом передбачила 15,929 млрд рублів ($189,8 млн): на кожну з трьох статей витрат відповідно — 6,167 млрд рублів ($73,5 млн), 6,310 млрд ($75,2 млн) та 3,452 млрд ($41,1 млн).

Крім того, для підтримки підприємств російського ВПК окремо спрямовані додаткові бюджетні кошти: 2,054 млрд рублів ($24,5 млн) — на компенсацію витрат, 463 млн рублів ($5,5 млн) — на запобігання банкрутствам, 500 млн рублів ($6 млн) — на компенсацію відсотків за кредитами та 1,5 млрд рублів ($17,9 млн) — на компенсаційні виплати працівникам.

Ще 1,25 млрд рублів ($14,9 млн) виділено на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння. Такі обчислення виконують у дата-центрах, зокрема на суперкомп’ютерах компанії "Яндекс" і потужностях "Сбєрбанку". Отже, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України.

На прикладні оборонні дослідження москва передбачила 26,178 млрд рублів (близько $312 млн).

На розробку та виробництво безпілотників різних типів росія заклала 10,233 млрд рублів ($121,9 млн). Вказана сума не відображає реальні фінансові обсяги ринку — вони є значно більшими, якщо враховувати так звані приватні інвестиції та закупівлі.

Наприклад, на закупівлю БПЛА для росгвардії держава-агресор передбачила 687,6 млрд рублів (близько $8,19 млрд). Закуплені безпілотники планують використовувати не лише на фронті злочинної війни проти України, а й усередині росії — для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за росіянами, а також під час придушення потенційних протестів. Отже, москва посилює силовиків, аби утримувати російське населення під жорстким контролем - заявили у розвідці.

Загалом, офіційні видатки росії на геноцидну війну проти України у 2026 році ($144,4 млрд) більш ніж утричі перевищують сумарний обсяг фінансування освіти ($21 млрд) і медицини ($22,5 млрд).

$144,4 млрд — колосальна сума, зіставна з вартістю створення Міжнародної космічної станції (близько $150 млрд) або ж зі спорудженням на росії понад 150 сучасних онкологічних центрів - додали в ГУР.

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