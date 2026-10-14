У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України

$45.080.1250.440.20
ukenru
10:00 • 7582 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 11273 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 15739 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 19094 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 24917 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
06:00 • 23871 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Ексклюзив
05:30 • 38636 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
05:00 • 22542 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
14 жовтня, 04:14 • 17889 перегляди
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьохVideo
13 жовтня, 20:48 • 36796 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.2м/с
61%
757мм
Популярнi новини
Штучний інтелект починає сперечатися з людьми - ЗМІ14 жовтня, 01:25 • 12424 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС14 жовтня, 01:56 • 30272 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф14 жовтня, 02:27 • 22183 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24397 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 06:25 • 10172 перегляди
Публікації
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
05:30 • 38623 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 55421 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 74755 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 67890 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 65668 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Харків
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24495 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 38956 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 40319 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 35067 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 38706 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400

У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

За даними ГУР, військові витрати росії у 2026 році сягнуть $177,4 млрд. Це більш ніж утричі перевищує фінансування освіти й медицини.

У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України

У 2026 році росія передбачила на так звану "національну оборону" 12,1 трлн рублів ($144,4 млрд), що більш ніж утричі перевищує сукупні видатки на освіту та медицину. З урахуванням інших витрат, пов’язаних із війною проти України, військовий бюджет рф сягає майже $177,4 млрд. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), пише УНН.

У 2026 році стаття бюджету держави-агресора росії "національна оборона" становить 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд), а з урахуванням ширшого переліку витрат, пов’язаних із веденням злочинної війни проти України, — 14,886 трлн рублів ($177,4 млрд). Закрита частина так званого "оборонного" бюджету росії оцінюється у 9,187 трлн рублів (приблизно $109,5 млрд)

- йдеться у повідомленні.

На стимулювання розвитку військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та забезпечення наукових і виробничих програм москва загалом передбачила 15,929 млрд рублів ($189,8 млн): на кожну з трьох статей витрат відповідно — 6,167 млрд рублів ($73,5 млн), 6,310 млрд ($75,2 млн) та 3,452 млрд ($41,1 млн).

Крім того, для підтримки підприємств російського ВПК окремо спрямовані додаткові бюджетні кошти: 2,054 млрд рублів ($24,5 млн) — на компенсацію витрат, 463 млн рублів ($5,5 млн) — на запобігання банкрутствам, 500 млн рублів ($6 млн) — на компенсацію відсотків за кредитами та 1,5 млрд рублів ($17,9 млн) — на компенсаційні виплати працівникам.

Ще 1,25 млрд рублів ($14,9 млн) виділено на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння. Такі обчислення виконують у дата-центрах, зокрема на суперкомп’ютерах компанії "Яндекс" і потужностях "Сбєрбанку". Отже, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України.

На прикладні оборонні дослідження москва передбачила 26,178 млрд рублів (близько $312 млн).

На розробку та виробництво безпілотників різних типів росія заклала 10,233 млрд рублів ($121,9 млн). Вказана сума не відображає реальні фінансові обсяги ринку — вони є значно більшими, якщо враховувати так звані приватні інвестиції та закупівлі.

Наприклад, на закупівлю БПЛА для росгвардії держава-агресор передбачила 687,6 млрд рублів (близько $8,19 млрд). Закуплені безпілотники планують використовувати не лише на фронті злочинної війни проти України, а й усередині росії — для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за росіянами, а також під час придушення потенційних протестів. Отже, москва посилює силовиків, аби утримувати російське населення під жорстким контролем

- заявили  у розвідці.

Загалом, офіційні видатки росії на геноцидну війну проти України у 2026 році ($144,4 млрд) більш ніж утричі перевищують сумарний обсяг фінансування освіти ($21 млрд) і медицини ($22,5 млрд).

$144,4 млрд — колосальна сума, зіставна з вартістю створення Міжнародної космічної станції (близько $150 млрд) або ж зі спорудженням на росії понад 150 сучасних онкологічних центрів

- додали в ГУР.

путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців у рф - скільки їх буде28.09.26, 20:32 • 25498 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЕкономіка
Санкції
Державний бюджет
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Карцинома
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна