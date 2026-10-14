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В ГУР проанализировали, сколько рф в этом году тратит на войну против Украины

Киев • УНН

 • 4388 просмотра

По данным ГУР, военные расходы россии в 2026 году достигнут $177,4 млрд. Это более чем втрое превышает финансирование образования и медицины.

В ГУР проанализировали, сколько рф в этом году тратит на войну против Украины

В 2026 году россия предусмотрела на так называемую "национальную оборону" 12,1 трлн рублей ($144,4 млрд), что более чем втрое превышает совокупные расходы на образование и медицину. С учетом других расходов, связанных с войной против Украины, военный бюджет рф достигает почти $177,4 млрд. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), пишет УНН.

В 2026 году статья бюджета государства-агрессора россии "национальная оборона" составляет 12,121 трлн рублей (около $144,4 млрд), а с учетом более широкого перечня расходов, связанных с ведением преступной войны против Украины, — 14,886 трлн рублей ($177,4 млрд). Закрытая часть так называемого "оборонного" бюджета россии оценивается в 9,187 трлн рублей (примерно $109,5 млрд)

- говорится в сообщении.

На стимулирование развития военно-промышленного комплекса, военно-техническое сотрудничество и обеспечение научных и производственных программ москва в общей сложности предусмотрела 15,929 млрд рублей ($189,8 млн): на каждую из трех статей расходов соответственно — 6,167 млрд рублей ($73,5 млн), 6,310 млрд ($75,2 млн) и 3,452 млрд ($41,1 млн).

Кроме того, для поддержки предприятий российского ВПК отдельно направлены дополнительные бюджетные средства: 2,054 млрд рублей ($24,5 млн) — на компенсацию расходов, 463 млн рублей ($5,5 млн) — на предотвращение банкротств, 500 млн рублей ($6 млн) — на компенсацию процентов по кредитам и 1,5 млрд рублей ($17,9 млн) — на компенсационные выплаты работникам.

Еще 1,25 млрд рублей ($14,9 млн) выделено на высокопроизводительные вычисления, необходимые для разработки систем вооружения. Такие вычисления выполняют в дата-центрах, в частности на суперкомпьютерах компании "Яндекс" и мощностях "Сбербанка". Следовательно, инфраструктура этих компаний привлечена к вооруженной агрессии против Украины.

На прикладные оборонные исследования москва предусмотрела 26,178 млрд рублей (около $312 млн).

На разработку и производство беспилотников различных типов россия заложила 10,233 млрд рублей ($121,9 млн). Указанная сумма не отражает реальные финансовые объемы рынка — они значительно больше, если учитывать так называемые частные инвестиции и закупки.

Например, на закупку БПЛА для росгвардии государство-агрессор предусмотрело 687,6 млрд рублей (около $8,19 млрд). Закупленные беспилотники планируют использовать не только на фронте преступной войны против Украины, но и внутри россии — для охраны критической инфраструктуры, патрулирования городов, наблюдения за россиянами, а также во время подавления потенциальных протестов. Таким образом, москва усиливает силовиков, чтобы удерживать российское население под жестким контролем

- заявили  в разведке.

В целом официальные расходы россии на геноцидальную войну против Украины в 2026 году ($144,4 млрд) более чем втрое превышают совокупный объем финансирования образования ($21 млрд) и медицины ($22,5 млрд).

$144,4 млрд — колоссальная сумма, сопоставимая со стоимостью создания Международной космической станции (около $150 млрд) или со строительством в россии более 150 современных онкологических центров

- добавили в ГУР.

путин увеличил штатную численность военнослужащих в рф — сколько их будет28.09.26, 20:32 • 25508 просмотров

Ольга Розгон

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