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путін хоче залучити пенсійні гроші росіян для порятунку економіки, яка зупинилася через війну

Київ • УНН

 • 56 перегляди

рф планує залучати пенсійні накопичення до фінансування бізнесу через спеціальні фонди. Економіка росії майже зупинила зростання.

путін хоче залучити пенсійні гроші росіян для порятунку економіки, яка зупинилася через війну

російська влада планує активніше використовувати пенсійні накопичення громадян для фінансування бізнесу та стимулювання економіки, яка практично припинила зростання на п'ятому році війни проти України. Ініціативу підтримав володимир путін, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з бізнесом путін схвалив пропозицію створити спеціальні "фонди зростання", які залучатимуть довгострокові інвестиції, зокрема пенсійні кошти. Водночас він наголосив, що накопичення громадян повинні бути захищені від можливих втрат.

За даними Центробанку рф, пенсійні накопичення росіян становлять близько 10 трлн рублів. Наразі недержавним пенсійним фондам дозволено вкладати до 10% активів у ризикові інструменти, а з 1 січня цей ліміт збільшиться до 15%.

російська економіка стрімко втрачає темпи зростання

За офіційним прогнозом, у 2026 році економіка рф зросте лише на 0,6%, а в наступні роки показник може не перевищувати 1%. Водночас інвестиції в бізнес у першому півріччі скоротилися на 9,9%.

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Через високі процентні ставки, падіння попиту та відтік іноземного капіталу російські компанії скорочують інвестиційні програми. Влада шукає нові джерела фінансування, оскільки традиційних ресурсів для стимулювання економіки стає недостатньо.

Раніше пенсійні фонди переважно вкладали кошти в державні облігації, однак дохідність таких інвестицій після комісій не покривала інфляцію. Тепер кремль розглядає пенсійні накопичення як додаткове джерело капіталу для підтримки економіки.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
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Володимир Путін