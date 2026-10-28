Золото йде на війну - запаси рф впали до мінімуму за сім років

росія скорочує золоті резерви через бюджетний дефіцит: запаси вже впали до мінімуму, починаючи з 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані від Служби зовнішньої розвідки України.

Скорочення золотовалютного резерву відбувається на тлі зростання бюджетних потреб, падіння нафтогазових доходів та значних витрат на війну проти України. У вересні 2026 року запаси монетарного золота рф зменшилися ще на 6,2 тонни, досягнувши найнижчого рівня з кінця 2019 року.

Деталі

Загалом від грудня 2025 року російські золоті резерви скоротилися приблизно на 62 тонни, або 2,7%. Це стало одним із найтриваліших періодів зменшення золотих запасів країни за останні десятиліття. Водночас зменшується і загальний обсяг міжнародних резервів рф. Станом на 9 жовтня 2026 року вони становили 723,5 млрд доларів, що на 45,5 млрд доларів, або 5,9%, менше, ніж на початку вересня. За наступний тиждень показник знизився до 723,2 млрд доларів.

Доларова вартість монетарного золота протягом вересня скоротилася з 333,5 млрд до 301,6 млрд доларів. При цьому зниження вартості резервів пов'язане не лише зі скороченням фізичних запасів, а й із коливаннями ринкових цін та переоцінкою активів.

Однією з причин фінансового тиску на москву залишається дефіцит федерального бюджету. За підсумками січня-вересня 2026 року він становив 5,186 трлн рублів, або 2,2% ВВП. Крім того, нафтогазові доходи російського бюджету за дев'ять місяців скоротилися на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість державні видатки зросли на 14,5%, зокрема через фінансування військових потреб.

Для фінансування бюджетних потреб російська влада використовує, зокрема, кошти Фонду національного добробуту. Операції з валютними та золотими активами фонду здійснюються за участю Центробанку рф. Водночас скорочення монетарного золота в міжнародних резервах не означає, що весь відповідний обсяг був безпосередньо спрямований на покриття бюджетного дефіциту.

Не варто забувати також про те, що можливості кремля використовувати міжнародні резерви обмежені західними санкціями. Значна частина іноземних активів російського Центробанку залишається замороженою з 2022 року. Відтак доступнішими для фінансових операцій залишаються золото, яке зберігається на території рф, та активи в китайських юанях. Використання накопичених резервів дозволяє російській владі підтримувати державні видатки, однак не може повністю компенсувати тривале скорочення бюджетних надходжень.

У разі збереження значного дефіциту та подальшого виснаження доступних резервів москві доведеться активніше залучати запозичення, підвищувати податки або переглядати державні витрати.

Нагадаємо

росія розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами, щоб покрити дефіцит бюджету. Останній загрожує зрости до 7,3 трлн рублів.