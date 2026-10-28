Золото уходит на войну — запасы РФ упали до минимума за семь лет

россия сокращает золотые резервы из-за бюджетного дефицита: запасы уже упали до минимума начиная с 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Сокращение золотовалютного резерва происходит на фоне роста бюджетных потребностей, падения нефтегазовых доходов и значительных расходов на войну против Украины. В сентябре 2026 года запасы монетарного золота рф уменьшились еще на 6,2 тонны, достигнув самого низкого уровня с конца 2019 года.

Детали

Всего с декабря 2025 года российские золотые резервы сократились примерно на 62 тонны, или 2,7%. Это стало одним из самых продолжительных периодов сокращения золотых запасов страны за последние десятилетия. Одновременно уменьшается и общий объем международных резервов рф. По состоянию на 9 октября 2026 года они составляли 723,5 млрд долларов, что на 45,5 млрд долларов, или 5,9%, меньше, чем в начале сентября. За следующую неделю показатель снизился до 723,2 млрд долларов.

Долларовая стоимость монетарного золота в течение сентября сократилась с 333,5 млрд до 301,6 млрд долларов. При этом снижение стоимости резервов связано не только с сокращением физических запасов, но и с колебаниями рыночных цен и переоценкой активов.

Одной из причин финансового давления на москву остается дефицит федерального бюджета. По итогам января-сентября 2026 года он составил 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Кроме того, нефтегазовые доходы российского бюджета за девять месяцев сократились на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время государственные расходы выросли на 14,5%, в частности из-за финансирования военных потребностей.

Для финансирования бюджетных потребностей российские власти используют, в частности, средства Фонда национального благосостояния. Операции с валютными и золотыми активами фонда осуществляются при участии Центробанка рф. В то же время сокращение монетарного золота в международных резервах не означает, что весь соответствующий объем был непосредственно направлен на покрытие бюджетного дефицита.

Не стоит забывать также о том, что возможности кремля использовать международные резервы ограничены западными санкциями. Значительная часть иностранных активов российского Центробанка остается замороженной с 2022 года. Поэтому более доступными для финансовых операций остаются золото, которое хранится на территории рф, и активы в китайских юанях. Использование накопленных резервов позволяет российским властям поддерживать государственные расходы, однако не может полностью компенсировать длительное сокращение бюджетных поступлений.

В случае сохранения значительного дефицита и дальнейшего истощения доступных резервов москве придется активнее привлекать заимствования, повышать налоги или пересматривать государственные расходы.

Напомним

россия распродает золотые резервы рекордными с 1998 года темпами, чтобы покрыть дефицит бюджета. Последний грозит вырасти до 7,3 трлн рублей.