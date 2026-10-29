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Золото

Золото подешевело до 4053,90 доллара за унцию после решения ФРС США по ставкам

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Цена золота снизилась на 0,3% после того, как ФРС сохранила ставку без изменений. Инвесторы ожидают новых данных об инфляции и решения в декабре.

Золото подешевело до 4053,90 доллара за унцию после решения ФРС США по ставкам

Мировые цены на золото снизились после того, как Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений и не подала четких сигналов относительно дальнейшей монетарной политики. По состоянию на утро 29 октября спотовая цена золота упала на 0,3% — до 4053,90 доллара за унцию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ходе торгов драгоценный металл терял до 0,4%, приближаясь к отметке 4050 долларов за унцию. Падение произошло после трех дней умеренного роста.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проголосовал 10 голосами против двух за сохранение базовой процентной ставки. В то же время председатель ФРС Кевин Ворш заявил о возможном сокращении количества решений по ставкам с восьми до шести в год.

Почему золото дешевеет и чего ожидают инвесторы

Рынки закладывают в цены возможность повышения процентной ставки уже в декабре из-за устойчивой инфляции и высоких цен на энергоносители. Ужесточение монетарной политики обычно негативно влияет на золото, поскольку этот актив не приносит процентного дохода.

Дополнительным фактором давления остается нестабильность фондового рынка. На прошлой неделе падение акций технологических компаний заставило часть инвесторов продавать золото для покрытия убытков.

Золото тримається вище $4000 за унцію – інвестори чекають на рішення ФРС США27.10.26, 03:56 • 5596 просмотров

В целом в октябре драгоценный металл потерял около 2,5% стоимости и может завершить второй месяц подряд со снижением.

В то же время серебро подешевело на 0,2% — до 53,86 доллара за унцию. Цены на платину почти не изменились, тогда как палладий продемонстрировал рост.

Дальнейшую динамику рынка могут определить новые данные по инфляции в США, которые повлияют на ожидания относительно декабрьского решения ФРС.

Золото уходит на войну — запасы РФ упали до минимума за семь лет28.10.26, 13:08 • 3818 просмотров

Степан Гафтко

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