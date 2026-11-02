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Золото подорожало до $3900 за унцию после падения на 3,7% и худшего октября за 18 лет

Киев • УНН

 • 2342 просмотра

Золото подорожало на 0,7% до почти $3900 за унцию после падения на 3,7%. Аналитики ожидают нестабильности рынка.

Золото подорожало до $3900 за унцию после падения на 3,7% и худшего октября за 18 лет

Мировые цены на золото 2 ноября начали восстанавливаться после падения до самого низкого уровня за год. Драгоценный металл подорожал примерно на 0,7%, приблизившись к $3900 за унцию, на фоне удешевления нефти и возвращения покупателей на рынок. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Предыдущая торговая сессия завершилась падением стоимости золота на 3,7%. В результате октябрь стал для драгоценного металла худшим с 2008 года.

Одним из факторов восстановления стало снижение нефтяных котировок, которое ослабило опасения по поводу инфляции. На рынок также вернулись инвесторы, решившие воспользоваться падением цен.

Что влияет на стоимость золота

Цены на нефть снизились накануне промежуточных выборов в США. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп отдает предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном.

В то же время риск нового обострения на Ближнем Востоке сохраняется. Трамп ранее угрожал возобновить удары по Ирану после выборов, а Тегеран предупреждал о возможном более масштабном ответе.

Дополнительное давление на золото оказывает падение технологических акций. Часть инвесторов продает драгоценные металлы, чтобы компенсировать убытки на фондовом рынке.

Чего ожидают аналитики

Стратег Global X ETFs Джастин Лин предположил, что снижение стоимости золота может привлечь долгосрочных инвесторов и центральные банки. Однако он предупредил о нестабильности рынка.

Аналитик Saxo Bank Оле Слот Хансен отметил, что для улучшения краткосрочных перспектив золоту необходимо вернуться выше $4000 за унцию.

По состоянию на 7:45 по сингапурскому времени спотовая цена золота составляла $3899,39 за унцию, что на 0,6% выше предыдущего показателя.

Серебро также подорожало на 1,3% — до $49,76 за унцию. Платина и палладий продемонстрировали рост после предыдущего резкого падения.

Золото подешевело до 4053,90 доллара за унцию после решения ФРС США по ставкам29.10.26, 06:37 • 5232 просмотра

Степан Гафтко

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