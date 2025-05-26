САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відмовилася надати повну відповідь на запит інформаційного агентства УНН щодо ходу розслідування можливого витоку службової інформації з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). У цій справі фігурують детектив Валерій Полюга та колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

У відповіді на запит журналістів САП послалася на обмеження, передбачені чинним законодавством, і не надала жодної конкретної інформації про поточний процесуальний статус справи, наявність підозр, її можливу передачу до суду або закриття. Також залишилися без відповіді питання щодо заходів, ужитих для запобігання подальшим витокам інформації.

Окрім того, САП не надала жодної статистичної інформації щодо інших випадків витоку службової інформації у своїх лавах або в НАБУ за останні три роки — попри прямий запит про це.

З огляду на високий суспільний інтерес до цієї справи, вона все ж не отримує публічного висвітлення вже понад рік, попри задекларовану прозорість у діяльності антикорупційних органів. Відсутність змістовних відповідей із боку САП лише посилює "таємничість" внутрішніх процесів антикорупційного блоку.

Згідно з даними міжнародного аудиту НАБУ, саме керівник САП дав вказівку передати розслідування стосовно Углави до управління внутрішнього контролю (УВК), що, за оцінками аудиторів, було критичною та, ймовірно, навмисною помилкою. Аудитори наголошують, що подібні справи повинні були розслідуватися виключно детективами НАБУ в межах кримінального провадження.

Про те, що розслідування триває безрезультатно, підтвердив і чинний директор НАБУ Семен Кривонос в крайньому інтервʼю - за рік немає жодної підозри. У звіті аудиторів також зазначено, що управління внутрішнього контролю не виконує своїх обов’язків належним чином і має низьку ефективність.

Нагадаємо, навколо співробітників НАБУ останнім часом з’являється дедалі більше публічних корупційних підозр. Зокрема, заступник керівника одного з підрозділів Бюро Роман Нєдов, за інформацією журналістів, за останні роки придбав для родини кілька об’єктів елітної нерухомості в Києві. Майно оформлювалося на матір дружини, а згодом — через дарування з істотно заниженою вартістю — переходило у власність дружини детектива. Так, квартира в житловому комплексі "Шервуд" була подарована за 37 тисяч доларів при ринковій вартості близько 100 тисяч доларів. Ще один співробітник НАБУ, Валентин Шмітько, який очолює підрозділ Бюро, протягом кількох років декларував значні суми готівки — іноді до двох третин річного доходу — після чого ці кошти, ймовірно, були виведені за кордон.

У квітні стало відомо, що майже 20 працівників НАБУ опинилися в центрі скандалу через недостовірні відомості у деклараціях щодо криптовалюти. За даними розслідувань, у документах виявлено фейкові криптогаманці, які можуть бути способом приховування значних сум.