Двох детективів НАБУ зловили на масштабній корупції: купували елітні квартири поруч з бюро, виводили мільйони за кордон

Детективи Національного антикорупційного бюро України Роман Нєдов та Валентин Шмітько потрапили у корупційний скандал – приховали елітну нерухомість, вивели мільйони за кордон та допомогли ухилянтам втекти від мобілізації. Про це йдеться у розслідуванні Informator.ua.

Так, за даними журналістів, Роман Нєдов – заступник керівника підрозділу НАБУ – за останні роки придбав для родини кілька об’єктів елітної нерухомості у Києві. Однак ці покупки оформлювалися на матір його дружини, а згодом – з явним заниженням вартості – дарувалися дружині детектива.

На тещу Нєдова було придбано квартиру в елітному ЖК "Шервуд" в Києві поруч з НАБУ. У період з 2018 по 2020 рр. у квартирі по документах "зменшили" площу. Внаслідок маніпуляцій була зроблена переоцінка житла із зниженням вартості квартири майже втричі: з 98 тис доларів США до близько 37 тис. доларів. З такою ціною квартиру подарували дружині Нєдова і вона з’явилася у декларації детектива за 2020 рік. Насправді квартири в цьому будинку з ремонтом та такою площею коштують сьогодні від 200 тис. доларів – йдеться у розслідуванні.

Ще одна квартира на Повітрофлотському проспекті перейшла у власність дружини Нєдова за подібною схемою, йдеться в розслідуванні. Крім житла, родина користується елітною автівкою, задекларованою за майже вдвічі нижчою ціною.

Інший співробітник НАБУ Валентин Шмітько, який очолює один з підрозділів Бюро, протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу, щоб потім вивести їх за кордон, – пише ЗМІ.

"Шмітько просто декларував щороку як готівкові заощадження великі суми грошей: у 2017 р. – 425 тис. грн, у 2019 р. – 521 тис. грн, у 2020 – 619 тис. грн, у 2021 – 625 тис. грн, у 2024 – 670 тис грн. Ці суми подекуди становили 2/3 його офіційних доходів за рік. А у 2024 році взяв та вивів з країни 4 350 725 грн", – йдеться в матеріалі.

Паралельно, як з'ясували журналісти, дружина Шмітько з початку повномасштабної війни відпочиває на курортах Європи та США, але отримує державну соціальну допомогу в Україні.

"Це не географія українських біженців – це дорогий відпочинок, який оплачує чоловік. Паралельно здійснює "заощадження". Думаємо, всі розуміють, з яких доходів це робиться", – йдеться у матеріалі.

Окрім приховування доходів Валентин Шмітько, згідно з розслідуванням, був причетний до спроби уникнення мобілізації його знайомим, який перебував у розшуку.

"Друга Шмітька з купою готівки в машині зупинили вночі. Звісно перевірили документи і виявилося, що той – у розшуку. Шмітько приїхав прямо вночі "порєшать", але так "нарєшав", що разом з другом-ухилянтом отримав обвинувачення. Шмітька керівництво НАБУ відмазало від суду, а його друга-ухилянта – від мобілізації", – зазначають автори розслідування.

Редакція видання запропонувала Національному агентству з питань запобігання корупції розпочати перевірку щодо зазначених осіб.

"У НАЗК – непочатий край роботи. Складається враження, що якого детектива НАБУ не перевір – знайдеш підозрілі махінації: з грошима, автівками, квартирами, будинками. Усі ці випадки доведеться розслідувати і дати їм юридичну оцінку, як того вимагає закон. Щось підказує, що коли це станеться, "прості" некрупні детективи перейдуть у статус непростих обвинувачуваних у корупції в особливо крупних розмірах", – йдеться в матеріалі.

Це не перше журналістське розслідування, що порушує питання недоброчесності працівників НАБУ. Бюро створювалося у 2015 році як ключовий орган боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Однак останнім часом кількість скандалів довкола його діяльності лише зростає. У суспільстві дедалі активніше звучать заклики до ліквідації бюро та створення нової ефективної антикорупційної інституції.