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Двох детективів НАБУ зловили на масштабній корупції: купували елітні квартири поруч з бюро, виводили мільйони за кордон

Київ • УНН

 • 2076 перегляди

У розслідуванні журналістів йдеться, що детективи НАБУ Нєдов та Шмітько приховали елітну нерухомість, вивели мільйони за кордон та допомогли ухилянтам уникнути мобілізації. НАЗК закликали розпочати перевірку.

Двох детективів НАБУ зловили на масштабній корупції: купували елітні квартири поруч з бюро, виводили мільйони за кордон

Детективи Національного антикорупційного бюро України Роман Нєдов та Валентин Шмітько потрапили у корупційний скандал – приховали елітну нерухомість, вивели мільйони за кордон та допомогли ухилянтам втекти від мобілізації. Про це йдеться у розслідуванні Informator.ua.

Так, за даними журналістів, Роман Нєдов – заступник керівника підрозділу НАБУ – за останні роки придбав для родини кілька об’єктів елітної нерухомості у Києві. Однак ці покупки оформлювалися на матір його дружини, а згодом – з явним заниженням вартості – дарувалися дружині детектива.

На тещу Нєдова було придбано квартиру в елітному ЖК "Шервуд" в Києві поруч з НАБУ. У період з 2018 по 2020 рр. у квартирі по документах "зменшили" площу. Внаслідок маніпуляцій була зроблена переоцінка житла із зниженням вартості квартири майже втричі: з 98 тис доларів США до близько 37 тис. доларів. З такою ціною квартиру подарували дружині Нєдова і вона з’явилася у декларації детектива за 2020 рік. Насправді квартири в цьому будинку з ремонтом та такою площею коштують сьогодні від 200 тис. доларів

– йдеться у розслідуванні.

 

Ще одна квартира на Повітрофлотському проспекті перейшла у власність дружини Нєдова за подібною схемою, йдеться в розслідуванні. Крім житла, родина користується елітною автівкою, задекларованою за майже вдвічі нижчою ціною.

Інший співробітник НАБУ Валентин Шмітько, який очолює один з підрозділів Бюро, протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу, щоб потім вивести їх за кордон, – пише ЗМІ.

"Шмітько просто декларував щороку як готівкові заощадження великі суми грошей: у 2017 р. – 425 тис. грн, у 2019 р. – 521 тис. грн, у 2020 – 619 тис. грн, у 2021 – 625 тис. грн, у 2024 – 670 тис грн. Ці суми подекуди становили 2/3 його офіційних доходів за рік. А у 2024 році взяв та вивів з країни 4 350 725 грн", – йдеться в матеріалі.

Паралельно, як з'ясували журналісти, дружина Шмітько з початку повномасштабної війни відпочиває на курортах Європи та США, але отримує державну соціальну допомогу в Україні.

"Це не географія українських біженців – це дорогий відпочинок, який оплачує чоловік. Паралельно здійснює "заощадження". Думаємо, всі розуміють, з яких доходів це робиться", – йдеться у матеріалі.

Окрім приховування доходів Валентин Шмітько, згідно з розслідуванням, був причетний до спроби уникнення мобілізації його знайомим, який перебував у розшуку.

"Друга Шмітька з купою готівки в машині зупинили вночі. Звісно перевірили документи і виявилося, що той – у розшуку. Шмітько приїхав прямо вночі "порєшать", але так "нарєшав", що разом з другом-ухилянтом отримав обвинувачення. Шмітька керівництво НАБУ відмазало від суду, а його друга-ухилянта – від мобілізації", – зазначають автори розслідування.

Редакція видання запропонувала Національному агентству з питань запобігання корупції розпочати перевірку щодо зазначених осіб.

"У НАЗК – непочатий край роботи. Складається враження, що якого детектива НАБУ не перевір – знайдеш підозрілі махінації: з грошима, автівками, квартирами, будинками. Усі ці випадки доведеться розслідувати і дати їм юридичну оцінку, як того вимагає закон. Щось підказує, що коли це станеться, "прості" некрупні детективи перейдуть у статус непростих обвинувачуваних у корупції в особливо крупних розмірах", – йдеться в матеріалі.

Це не перше журналістське розслідування, що порушує питання недоброчесності працівників НАБУ. Бюро створювалося у 2015 році як ключовий орган боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Однак останнім часом кількість скандалів довкола його діяльності лише зростає. У суспільстві дедалі активніше звучать заклики до ліквідації бюро та створення нової ефективної антикорупційної інституції.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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