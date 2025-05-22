Двух детективов НАБУ поймали на масштабной коррупции: покупали элитные квартиры рядом с бюро, выводили миллионы за границу

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды
Эксклюзив
07:34 • 6516 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 64972 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 144237 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 130526 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 136780 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 275609 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 115608 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 142760 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 319634 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89735 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
28%
748мм
Популярные новости

Россияне ударили по Харькову ракетой: первые подробности

21 мая, 23:51 • 25783 просмотра

путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область – ISW

22 мая, 01:47 • 24189 просмотра

Сенатор-республиканец Грэм пригрозил Китаю последствиями за поддержку россии в войне против Украины

22 мая, 02:18 • 25699 просмотра

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

04:46 • 29096 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

05:39 • 30410 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 94535 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 275622 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 227793 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 319638 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 277399 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Рустем Умеров

Сирил Рамафоса

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Южная Африка

Польша

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 3706 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 127937 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 151397 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 176395 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 136258 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Боинг 747

Нефть марки Brent

Хранитель

Футбол

Двух детективов НАБУ поймали на масштабной коррупции: покупали элитные квартиры рядом с бюро, выводили миллионы за границу

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

В расследовании журналистов говорится, что детективы НАБУ Недов и Шмитько скрыли элитную недвижимость, вывели миллионы за границу и помогли уклонистам избежать мобилизации. НАПК призвали начать проверку.

Двух детективов НАБУ поймали на масштабной коррупции: покупали элитные квартиры рядом с бюро, выводили миллионы за границу

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Роман Недов и Валентин Шмитько попали в коррупционный скандал – скрыли элитную недвижимость, вывели миллионы за границу и помогли уклонистам уйти от мобилизации. Об этом идет речь в расследовании Informator.ua.

Так, по данным журналистов, Роман Недов – замруководителя подразделения НАБУ – за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве. Однако эти покупки оформлялись на мать его жены, а впоследствии с явным занижением стоимости дарились жене детектива.

На тещу Недова была приобретена квартира в элитном ЖК "Шервуд" в Киеве рядом с НАБУ. В период с 2018 по 2020 гг. в квартире по документам "уменьшили" площадь. В результате манипуляций была сделана переоценка жилья со снижением стоимости квартиры почти втрое: с 98 тыс. долларов США до около 37 тыс. долларов. долларов. С такой ценой квартиру подарили жене Недова, и она появилась в декларации детектива за 2020 год. На самом деле квартиры в этом доме с ремонтом и такой площадью стоят сегодня от 200 тысяч. долларов

– говорится в расследовании.

 

Еще одна квартира на Воздухофлотском проспекте перешла в собственность супруги Недова по схожей схеме, говорится в расследовании. Кроме жилья, семья пользуется элитным автомобилем, задекларированным по почти вдвое более низкой цене.

Другой сотрудник НАБУ Валентин Шмитько, возглавляющий одно из подразделений Бюро, в течение нескольких лет, декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода, чтобы потом вывести их за границу, – пишет СМИ.

"Шмитько просто декларировал ежегодно как наличные сбережения большие суммы денег: в 2017 г. – 425 тыс. грн, в 2019 г. – 521 тыс. грн, в 2020 – 619 тыс. грн, в 2021 – 625 тыс. грн, в 2024 – 670 тыс. грн. Эти суммы иногда составляли 2/3 его официальных доходов за год. А в 2024 году взял и вывел из страны 4 350 725 грн", – говорится в материале.

Параллельно, как выяснили журналисты, супруга Шмитько с начала полномасштабной войны отдыхает на курортах Европы и США, но получает государственную социальную помощь в Украине.

"Это не география украинских беженцев – это дорогой отдых, оплачиваемый мужчиной. Параллельно накапливает "сбережения". Думаем, все понимают, с каких доходов это делается", – говорится в материале.

Кроме укрывательства доходов Валентин Шмитько, согласно расследованию, был причастен к попытке избежать мобилизации его знакомым, который находился в розыске.

"Друга Шмитько с кучей наличных денег в машине остановили ночью. Конечно, проверили документы и оказалось, что тот – в розыске. Шмитько приехал прямо ночью "решить", но так "нарешал", что вместе с другом-уклонистом получил обвинение. Шмитько руководство НАБУ отмазало от суда, а его друга-уклониста – от мобилизации", – отмечают авторы расследования.

Редакция издания предложила Национальному агентству по предотвращению коррупции начать проверку по указанным лицам.

"В НАПК – непочатый край работы. Создается впечатление, что какого детектива НАБУ не проверь – найдешь подозрительные махинации: с деньгами, автомобилями, квартирами, домами. Все эти случаи придется расследовать и дать им юридическую оценку, как того требует закон. Что-то подсказывает, что когда это произойдет, простые некрупные детективы перейдут в статус непростых обвиняемых в коррупции в особо крупных размерах", – говорится в материале.

Это не первое журналистское расследование, которое поднимает вопрос неблагополучия работников НАБУ. Бюро создавалось в 2015 году как ключевой орган по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако в последнее время количество скандалов вокруг его деятельности только растет. В обществе все активнее звучат призывы к ликвидации бюро и созданию нового эффективного антикоррупционного института.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европа
Соединенные Штаты
Киев
Brent
$64.13
Bitcoin
$110,423.00
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.94
Золото
$3,311.40
Ethereum
$2,667.39