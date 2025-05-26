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САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений
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11:58 • 7310 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

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САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Киев • УНН

 • 5922 просмотра

САП отказалась предоставить полный ответ о расследовании возможной утечки из НАБУ с участием Углавы и детектива Полюги. За год никаких подозрений не объявлено, детали дела скрываются.

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отказалась предоставить полный ответ на запрос информационного агентства УНН о ходе расследования возможной утечки служебной информации из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В этом деле фигурируют детектив Валерий Полюга и бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

В ответе на запрос журналистов САП сослалась на ограничения, предусмотренные действующим законодательством, и не предоставила никакой конкретной информации о текущем процессуальном статусе дела, наличии подозрений, его возможной передаче в суд или закрытии. Также остались без ответа вопросы о мерах, принятых для предотвращения дальнейших утечек информации.

Кроме того, САП не предоставила никакой статистической информации о других случаях утечки служебной информации в своих рядах или в НАБУ за последние три года — несмотря на прямой запрос об этом.

Учитывая высокий общественный интерес к этому делу, оно все же не получает публичного освещения уже более года, несмотря на задекларированную прозрачность в деятельности антикоррупционных органов. Отсутствие содержательных ответов со стороны САП лишь усиливает "таинственность" внутренних процессов антикоррупционного блока.

Согласно данным международного аудита НАБУ, именно руководитель САП дал указание передать расследование в отношении Углавы в управление внутреннего контроля (УВК), что, по оценкам аудиторов, было критической и, вероятно, преднамеренной ошибкой. Аудиторы отмечают, что подобные дела должны были расследоваться исключительно детективами НАБУ в рамках уголовного производства. 

О том, что расследование продолжается безрезультатно, подтвердил и действующий директор НАБУ Семен Кривонос в крайнем интервью - за год нет ни одного подозрения. В отчете аудиторов также указано, что управление внутреннего контроля не выполняет свои обязанности должным образом и имеет низкую эффективность.

Напомним, вокруг сотрудников НАБУ в последнее время появляется все больше публичных коррупционных подозрений. В частности, заместитель руководителя одного из подразделений Бюро Роман Недов, по информации журналистов, за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве. Имущество оформлялось на мать жены, а впоследствии — через дарение с существенно заниженной стоимостью — переходило в собственность жены детектива. Так, квартира в жилом комплексе "Шервуд" была подарена за 37 тысяч долларов при рыночной стоимости около 100 тысяч долларов. Еще один сотрудник НАБУ, Валентин Шмитько, который возглавляет подразделение Бюро, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных — иногда до двух третей годового дохода — после чего эти средства, вероятно, были выведены за границу

В апреле стало известно, что почти 20 работников НАБУ оказались в центре скандала из-за недостоверных сведений в декларациях о криптовалюте. По данным расследований, в документах обнаружены фейковые криптокошельки, которые могут быть способом сокрытия значительных сумм

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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