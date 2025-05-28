"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав заяви медведєва "невдалим, необачним коментарем". Він наголосив, що Трамп працює над зупиненням війни.
Погрози заступника голови радбезу рф дмитра медведєва Третьою світовою війною є "безрозсудним коментарем". Таку думку у соцмережі Х висловив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.
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За його словами, відповідна заява медведєва - це "невдалий, необачний коментар".
Він не відповідає вимогам світової держави. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства
Він додав, що США очікують на отримання меморандуму рф (Умови виконання), який кремль обіцяв тиждень тому.
"Припиніть вогонь зараз", - закликав спецпредставник президента США.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що володимир путін "грає з вогнем". При цьому очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.
У відповідь заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що по-справжньому погана річ - Третя світова, і американський лідер має це розуміти.
Politico: Трамп втрачає терпець щодо путіна, але не знає, що робити далі28.05.25, 03:42 • 870 переглядiв