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"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог назвав заяви медведєва "невдалим, необачним коментарем". Він наголосив, що Трамп працює над зупиненням війни.

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

Погрози заступника голови радбезу рф дмитра медведєва Третьою світовою війною є "безрозсудним коментарем". Таку думку у соцмережі Х висловив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, відповідна заява медведєва - це "невдалий, необачний коментар".

Він не відповідає вимогам світової держави. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства

- написав Келлог.

Він додав, що США очікують на отримання меморандуму рф (Умови виконання), який кремль обіцяв тиждень тому.

"Припиніть вогонь зараз", - закликав спецпредставник президента США.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що володимир путін "грає з вогнем". При цьому очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.

У відповідь заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що по-справжньому погана річ - Третя світова, і американський лідер має це розуміти.

Politico: Трамп втрачає терпець щодо путіна, але не знає, що робити далі28.05.25, 03:42 • 870 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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