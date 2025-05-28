Угрозы заместителя председателя совбеза рф дмитрия медведева Третьей мировой войной являются "безрассудным комментарием". Такое мнение в соцсети Х выразил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлогг, сообщает УНН.

Детали

По его словам, соответствующее заявление медведева - это "неудачный, опрометчивый комментарий".

Он не отвечает требованиям мирового государства. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства - написал Келлогг.

Он добавил, что США ожидают получения меморандума рф (Условия выполнения), который кремль обещал неделю назад.

"Прекратите огонь сейчас", - призвал спецпредставитель президента США.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что владимир путин "играет с огнем". При этом глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы произойти с россией.

В ответ заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев заявил, что по-настоящему плохая вещь - Третья мировая, и американский лидер должен это понимать.

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