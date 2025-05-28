"Безрассудный комментарий": Келлог отреагировал на угрозы медведева Третьей мировой войной
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал заявления медведева "неудачным, опрометчивым комментарием". Он подчеркнул, что Трамп работает над остановкой войны.
Угрозы заместителя председателя совбеза рф дмитрия медведева Третьей мировой войной являются "безрассудным комментарием". Такое мнение в соцсети Х выразил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлогг, сообщает УНН.
Детали
По его словам, соответствующее заявление медведева - это "неудачный, опрометчивый комментарий".
Он не отвечает требованиям мирового государства. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и прекратить убийства
Он добавил, что США ожидают получения меморандума рф (Условия выполнения), который кремль обещал неделю назад.
"Прекратите огонь сейчас", - призвал спецпредставитель президента США.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что владимир путин "играет с огнем". При этом глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы произойти с россией.
В ответ заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев заявил, что по-настоящему плохая вещь - Третья мировая, и американский лидер должен это понимать.
Politico: Трамп теряет терпение в отношении к путину, но не знает, что делать дальше 28.05.25, 03:42 • 494 просмотра