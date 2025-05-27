Дійсно погана річ: медведєв у відповідь на слова Трампа пригрозив Третьою світовою
Київ • УНН
Заступник голови радбезу рф медведєв відреагував на слова Трампа про те, що путін "грає з вогнем". Він заявив, що найгірше – це Третя світова війна.
Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора володимира путіна, який "грає з вогнем", заявив, що по-справжньому погана річ - Третя світова, і американський лідер має це розуміти. Про це медведєв написав в соцмережі Х, передає УНН.
Щодо слів Трампа про те, що путін "грає з вогнем" і що з росією відбуваються "дійсно погані речі". Я знаю лише одну дійсно погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє
Доповнення
Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". Але очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.
Нагадаємо
Після наймасштабніших атак рф по Україні президент США Дональд Трамп висловив обурення, але продемонстрував небажання тиснути на росію і запроваджувати проти неї жорсткі санкції.