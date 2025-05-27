Действительно плохая вещь: медведев в ответ на слова Трампа пригрозил Третьей мировой

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в ответ на слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе владимире путине, который "играет с огнем", заявил, что по-настоящему плохая вещь - Третья мировая, и американский лидер должен это понимать. Об этом медведев написал в соцсети Х, передает УНН.

Относительно слов Трампа о том, что путин "играет с огнем" и что с россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю лишь одну действительно плохую вещь - Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает - написал медведев.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что президент рф владимир путин "играет с огнем". Но глава Белого дома добавил, что является залогом следующим "плохим вещам", которые могли бы произойти с россией.

Напомним

После самых масштабных атак рф по Украине президент США Дональд Трамп выразил возмущение, но продемонстрировал нежелание давить на россию и вводить против нее жесткие санкции.