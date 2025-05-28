Київ наполягає на продовженні тимчасового захисту для українців в ЄС до настання стійкого миру
Київ • УНН
Олексій Чернишов заявив, що Україна відстоює права своїх громадян, які були змушені виїхати через агресію рф. Він зазначив, що разом з партнерами працюватимуть над продовженням статусу тимчасового захисту для українців у ЄС.
Тимчасовий захист для громадян України в країнах Європейського Союзу має зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру. Про це у Facebook заявив віцепрем'єр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, повідомляє УНН.
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Він нагадав про повідомлення у ЗМІ щодо майбутнього статусу тимчасового захисту для українців у ЄС та чутки про його згортання.
Міністерство національної єдності продовжує уважно стежити за ситуацією. Наша позиція чітка і принципова: Україна відстоює права кожного свого громадянина, який був змушений покинути дім через агресію росії
За його словами, вже наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за його участі щодо терміну дії тимчасового захисту для українців у ЄС.
"Разом з партнерами будемо працювати над його продовженням. ... Водночас, маємо усвідомлювати, що продовження цього статусу не може тривати вічно", - додав міністр національної єдності.
Нагадаємо
Станом на кінець березня 2025 року понад 4,26 млн українців отримали тимчасовий захист в ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.
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