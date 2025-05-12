Понад 4,26 млн українців скористалися статусом тимчасового захисту в ЄС на березень-2025
Київ • УНН
Станом на кінець березня 2025 року понад 4,26 млн українців отримали тимчасовий захист в ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.
Станом на 31 березня поточного року трохи більше 4,26 мільйона українців, які змушені були виїхати з України внаслідок російської агресії, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Євростат.
Деталі
Найбільшу кількість українських біженців станом на березень-2025 прийняли Німеччина (1 184 890 осіб або 27,8% від загальної кількості в ЄС), Польща (997 120 осіб; 23,4%) та Чехія (365 055 осіб; 8,6%).
Порівняно з кінцем лютого 2025 року, загальна кількість українських біженців у ЄС на кінець березня зменшилася на 45 455 осіб (-1,1%).
Найбільше скорочення було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%). Це зменшення значною мірою пояснюється тим, що у березні закінчувався термін дії статусів тимчасового захисту. Деяким біженцям статус не продовжили.
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У той же час, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 18 країнах ЄС. Причому найбільший абсолютний приріст спостерігався в Німеччині (+7 090 або +0,6%), Польщі (+2 330 або +0,2%) та Іспанії (+2 275 або +1,0%).
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