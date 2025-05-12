Более 4,26 млн украинцев воспользовались статусом временной защиты в ЕС на март-2025

По состоянию на 31 марта текущего года чуть более 4,26 миллиона украинцев, которые вынуждены были выехать из Украины в результате российской агрессии, получили статус временной защиты в странах ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Евростат.

Детали

Наибольшее количество украинских беженцев по состоянию на март-2025 приняли Германия (1 184 890 человек или 27,8% от общего количества в ЕС), Польша (997 120 человек; 23,4%) и Чехия (365 055 человек; 8,6%).

По сравнению с концом февраля 2025 года, общее количество украинских беженцев в ЕС к концу марта уменьшилось на 45 455 человек (-1,1%). Наибольшее сокращение было зафиксировано в Чехии (-32 695 человек; -8,2%), Швеции (-20 505 человек; -43,2%) и Литве (-4 845 человек; -9,9%). Это уменьшение в значительной степени объясняется тем, что в марте истекал срок действия статусов временной защиты. Некоторым беженцам статус не продлили.

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В то же время, количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 18 странах ЕС. Причем наибольший абсолютный прирост наблюдался в Германии (+7 090 или +0,6%), Польше (+2 330 или +0,2%) и Испании (+2 275 или +1,0%).

Напомним

Сотни тысяч украинцев, нашедших убежище в США по программе Байдена, теперь опасаются выдворения из-за возможной иммиграционной политики Трампа, что вызывает тревогу среди беженцев.