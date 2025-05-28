Киев настаивает на продлении временной защиты для украинцев в ЕС до наступления устойчивого мира
Киев • УНН
Алексей Чернышов заявил, что Украина отстаивает права своих граждан, которые были вынуждены выехать из-за агрессии рф. Он отметил, что вместе с партнерами будут работать над продлением статуса временной защиты для украинцев в ЕС.
Временная защита для граждан Украины в странах Европейского Союза должна сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира. Об этом в Facebook заявил вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил о сообщениях в СМИ относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС и слухах о его свертывании.
Министерство национального единства продолжает внимательно следить за ситуацией. Наша позиция четкая и принципиальная: Украина отстаивает права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии россии
По его словам, уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с его участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.
"Вместе с партнерами будем работать над его продлением. ... В то же время, должны осознавать, что продление этого статуса не может длиться вечно", - добавил министр национального единства.
Напомним
По состоянию на конец марта 2025 года более 4,26 млн украинцев получили временную защиту в ЕС. Больше всего беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.
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