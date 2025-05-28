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Киев настаивает на продлении временной защиты для украинцев в ЕС до наступления устойчивого мира

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Алексей Чернышов заявил, что Украина отстаивает права своих граждан, которые были вынуждены выехать из-за агрессии рф. Он отметил, что вместе с партнерами будут работать над продлением статуса временной защиты для украинцев в ЕС.

Киев настаивает на продлении временной защиты для украинцев в ЕС до наступления устойчивого мира

Временная защита для граждан Украины в странах Европейского Союза должна сохраняться до наступления долговременного и устойчивого мира. Об этом в Facebook заявил вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов, сообщает УНН.

Детали

Он напомнил о сообщениях в СМИ относительно будущего статуса временной защиты для украинцев в ЕС и слухах о его свертывании.

Министерство национального единства продолжает внимательно следить за ситуацией. Наша позиция четкая и принципиальная: Украина отстаивает права каждого своего гражданина, который был вынужден покинуть дом из-за агрессии россии

- написал Чернышов.

По его словам, уже на следующей неделе в Брюсселе состоится ряд консультаций с его участием относительно срока действия временной защиты для украинцев в ЕС.

"Вместе с партнерами будем работать над его продлением. ... В то же время, должны осознавать, что продление этого статуса не может длиться вечно", - добавил министр национального единства.

Напомним

По состоянию на конец марта 2025 года более 4,26 млн украинцев получили временную защиту в ЕС. Больше всего беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Украинские беженцы в США столкнулись с перспективой выдворения из-за иммиграционной политики Трампа24.04.25, 15:45 • 10509 просмотров

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