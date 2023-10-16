Спецпредставительница США по восстановлению Украины прибыла в Киев

Цитата

«Очень тепло поздравляем вас с возвращением в Киев, секретарь Притцкер», - написала Бринк.

Дополнение

В сентябре этого года президент США Джо Байден объявил о назначении нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. В заявлении отмечалось, что будучи опытным государственным служащим, бывшим министром торговли и лидером трансформирующейся индустрии, с глубокими родственными связями с Украиной, специальный представитель Притцкер привносит десятилетия опыта и знаний на эту критическую должность.

Впрочем, по данным NYT, эта новая должность свидетельствует об обеспокоенности администрации Байдена долгосрочным экономическим выживанием страны, даже когда ее война с Россией продолжается.

Очень теплый прием обратно в Киев, секретарь Притцкер! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk

— Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 16 октября 2023