Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до Білорусі

Військовому рф, який заволодів автомобілями цивільних мешканців Київщини та переправив їх до Білорусі, оголошено вирок. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської обласної прокуратури (КОП).

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Зазначається, що за публічного обвинувачення прокурорів КОП військовослужбовця збройних сил рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни. Йому призначено покарання - 11 років позбавлення волі.

Згідно з повідомленням, прокурори в суді довели, що у березні 2022 року військовослужбовець спецзагону швидкого реагування "терек" управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, разом зі співслужбовцями вдирався до будинків мирних мешканців села Катюжанка.

Погрожуючи зброєю та вбивством, він забрав у власників транспортних засобів ключі та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Таким чином окупант заволодів двома автівками. В подальшому у супроводі військової техніки викрадені автомобілі вивезли на територію Республіки Білорусь - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що вирок зловмиснику ухвалено заочно. Строк відбування покарання засудженим рахуватиметься з дня фактичного затримання.

Нагадаємо

В Україні задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів рф. Найчастіше це обстріли, катування, розграбування, вбивства та сексуальне насильство.

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