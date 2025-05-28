Суд вынес приговор российскому военному, который похищал у жителей Киевщины автомобили и вывозил их в Беларусь

Военному рф, который завладел автомобилями гражданских жителей Киевской области и переправил их в Беларусь, объявлен приговор. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской областной прокуратуры (КОП).

Детали

Отмечается, что по публичному обвинению прокуроров КОП военнослужащий вооруженных сил рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Ему назначено наказание - 11 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года военнослужащий спецотряда быстрого реагирования "терек" управления федеральной службы войск нацгвардии рф по чеченской республике, вместе с сослуживцами врывался в дома мирных жителей села Катюжанка.

Угрожая оружием и убийством, он забрал у владельцев транспортных средств ключи и свидетельства о регистрации автомобилей. Таким образом оккупант завладел двумя автомобилями. В дальнейшем в сопровождении военной техники похищенные автомобили вывезли на территорию Республики Беларусь - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что приговор злоумышленнику принят заочно. Срок отбывания наказания осужденным будет исчисляться со дня фактического задержания.

Напомним

В Украине задокументировано более 160 тыс. военных преступлений рф. Чаще всего это обстрелы, пытки, разграбления, убийства и сексуальное насилие.

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