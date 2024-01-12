Зеленський провів зустріч з Пріцкер: обговорили кроки до забезпечення української стійкості
Київ • УНН
Зеленський обговорив економічну стійкість України з представником США Пріцкер, сподіваючись на підтримку Конгресу.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони обговорили кроки, необхідні для забезпечення стійкості. Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення, передає УНН.
Сьогодні ж у Києві провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пені Пріцкер. Детально обговорили, яких кроків потребуємо для нашої стійкості. Дуже очікуємо рішення конгресу щодо подальшої підтримки України. Підтримки, яка має значення не лише для нас, але й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти
Деталі
Також сторони обговорили підготовку до саміту в Давосі. Там буде і важлива зустріч щодо формули миру, багато перемовин щодо економічного посилення України, відбудови та оборонних партнерств з провідними країнами і компаніями, зауважив Зеленський.
Нагадаємо
Сьогодні Пенні Пріцкер прибула до Києва з метою стимулювання інвестицій американського бізнесу для відновлення економіки України.
Спецпредставниця США Пріцкер зустрілась із представниками найбільших українських компаній-експортерів12.01.24, 18:00 • 27895 переглядiв