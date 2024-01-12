Зеленський провів зустріч з Пріцкер: обговорили кроки до забезпечення української стійкості

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Сторони обговорили кроки, необхідні для забезпечення стійкості. Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення, передає УНН.

Сьогодні ж у Києві провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пені Пріцкер. Детально обговорили, яких кроків потребуємо для нашої стійкості. Дуже очікуємо рішення конгресу щодо подальшої підтримки України. Підтримки, яка має значення не лише для нас, але й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти