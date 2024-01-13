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Зеленський відзначив воїнів Нацгвардії, які стійко захищають українські позиції

Зеленський відзначив воїнів Нацгвардії, які стійко захищають українські позиції

Київ • УНН

 • 50233 перегляди

Президент Зеленський подякував солдатам Національної гвардії за стійку оборону українських позицій. Він особливо відзначив кілька бригад за їхню хоробрість.

Президент України Володимир Зеленський відзначив Нацгвардії, які стійко захищають українські позиції. Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення, передає УНН.

Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо, надзвичайно стійко захищають українські позиції,

- сказав президент.

Деталі

Зеленський висловив вдячність військовим:

  • 15-та бригада Нацгвардії – старший солдат Валерій Семенець та молодший сержант Сергій Коваль.
  • 3-тя бригада оперативного призначення – солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Косюта. 14-та бригада – молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк!
  • Воїни центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", зокрема хлопців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку; воїнів 3-го загону "Омеги", які воюють на Мелітопольському напрямку.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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