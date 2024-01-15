Українські нацгвардійці протягом тижня знищили 90 одиниць військової техніки окупантів: відео
Київ • УНН
Національна гвардія України за тиждень знищила 90 одиниць військової техніки російських загарбників, зокрема 26 танків, 12 БТР, 1 зенітно-ракетний комплекс.
Бійці Національної гвардії України активно проводять операції з ліквідації військової техніки збройних сил рф. Відео точних влучань аеророзвідниками 27-ї Печерської бригади НГУ по ворожій гарматі "Гіацинт-Б", а також знищення артилерійського тягача "Ведмідь", продемонстрував телеграм голови МВС Ігоря Клименко, передає УНН.
Деталі
На східному та південному напрямках - гаряче. Адже воїни Національної гвардії України продовжують ліквідацію окупантів
Згідно з інформацією очільника МВС, лише за тиждень гвардійці знищили:
▪️26 танків
▪️20 автівок
▪️17 бойових броньованих машин
▪️12 БТР
▪️9 БМП
▪️4 БПЛА
▪️1 зенітно-ракетний комплекс
▪️1 міномет
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Також опубліковано відео, що підтверджує подробиці знищення аеророзвідниками 27-ї Печерської бригади НГУ 152 мм гармати "Гіацинт-Б" та артилерійського тягача "Ведмідь".
Це важка праця і наші воїни добре її виконують.
Нагадаємо
Бійці Сил Спеціальних операцій ЗС України завдали удару по групі окупантів біля Авдіївки. В результаті трьох загарбників було знищено.
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