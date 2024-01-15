Украинские нацгвардейцы в течение недели уничтожили 90 единиц военной техники оккупантов: видео

Бойцы Национальной гвардии Украины активно проводят операции по ликвидации военной техники вооруженных сил рф. Видео точных попаданий аэроразведчиками 27-й Печерской бригады НГУ по вражеской пушке "Гиацинт-Б", а также уничтожение артиллерийского тягача "Медведь", продемонстрировал телеграмм главы МВД Игоря Клименко, передает УНН.

Детали

На восточном и южном направлениях - горячо. Ведь воины Национальной гвардии Украины продолжают ликвидацию оккупантов - говорится в сообщении.

Согласно информации главы МВД, только за неделю гвардейцы уничтожили:

▪️26 танков

▪️20 автомобилей

▪️17 боевых бронированных машин

▪️12 БТР

▪️9 БМП

▪️4 БПЛА

▪️1 зенитно-ракетный комплекс

▪️1 миномет

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Также опубликовано видео, подтверждающее подробности уничтожения аэроразведчиками 27-й Печерской бригады НГУ 152 мм пушки "Гиацинт-Б" и артиллерийского тягача "Медведь".

Это тяжелый труд и наши воины хорошо его выполняют. - отмечает Игорь Клименко.

Напомним,

Бойцы Сил Специальных операций ВС Украины нанесли удар по группе оккупантов возле Авдеевки. В результате три захватчика были уничтожены.

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