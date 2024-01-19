МВС показали як працює "Лють" на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
Бригада "Лють" Національної гвардії України демонструє свої можливості в атаці на окупантів за допомогою безпілотників. Як повідомляється, за тиждень вони знищили 90 одиниць російської військової техніки.
На Бахмутському напрямку нацгвардійці відпрацьовують по окупантам з дронів. Як нищать ворога бійці бригади "Лють" з Гвардії наступу показали у пресслужбі МВС України, передає УНН.
Путівки в самісіньке пекло для окупантів. Роздають бійці бригади "Лють",
Зеленський відзначив воїнів Нацгвардії, які стійко захищають українські позиції13.01.24, 20:26 • 50233 перегляди
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Раніше повідомлялось, що Національна гвардія України за тиждень знищила 90 одиниць військової техніки російських загарбників, зокрема 26 танків, 12 БТР, 1 зенітно-ракетний комплекс.