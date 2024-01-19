МВС показали як працює "Лють" на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку нацгвардійці відпрацьовують по окупантам з дронів. Як нищать ворога бійці бригади "Лють" з Гвардії наступу показали у пресслужбі МВС України, передає УНН.

Путівки в самісіньке пекло для окупантів. Роздають бійці бригади "Лють", – написали під відео МВС України.

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Раніше повідомлялось, що Національна гвардія України за тиждень знищила 90 одиниць військової техніки російських загарбників, зокрема 26 танків, 12 БТР, 1 зенітно-ракетний комплекс.