российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы.

Именно специалисты Киевского научно-исследовательского института установили, что новые гранаты РГ-Во, которые враг начал применять на поле боя, содержат запрещенное отравляющее вещество хлорацетофенон. Подробности экспертизы в своем Telegram-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Детали

По его словам, во время исследования российской ручной гранаты с маркировкой РГ-Во установлено, что соответствующий объект исследования был изготовлен промышленным способом и подтверждено, что это действительно специальная газовая граната российского производства.

"Внутренняя конструкция и оценка снаряжения объекта проводилась с использованием рентгенологического исследования. Это неразрушающий метод, который позволяет проверить объект на наличие скрытых угроз, ведь довольно часто враг использует специфические "ловушки", - отметил Рувин.

Добавил, что КНИИСЭ сейчас имеет чрезвычайно мощную приборную базу на уровне ведущих экспертных лабораторий ведущих европейских стран. Это позволяет нашим специалистам в кратчайшие сроки проводить все необходимые исследования материалов, веществ и изделий. Именно это высокоточное оборудование было использовано для проведения соответствующего физико-химического исследования содержания гранаты

По результатам экспертного анализа установлено, что в веществе из гранаты присутствуют следы боевого вещества раздражающего действия, а именно хлорацетофенона (CN), которое является боевым ядовитым веществом раздражающего действия - рассказал Рувин.

Директор КНИИСЭ подчеркнул, что хлорацетофенон запрещен для применения как боевое отравляющее вещество в соответствии с международным правом Женевского протокола, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1969 году по результатам его использования во время войны во Вьетнаме.

Напомним

Вчера было официально сообщено, что вс рф в конце 2023 года впервые использовала газовые гранаты с хлорацетофеноном, что является новой разработкой страны-оккупанта.

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