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російські гранати з отруйною речовиною: Рувін розповів подробиці експертизи

російські гранати з отруйною речовиною: Рувін розповів подробиці експертизи

Київ • УНН

 • 26130 перегляди

російські гранати з отруйною речовиною: Рувін розповів подробиці експертизи

Саме фахівці Київського науково-дослідного інституту встановили, що нові гранати РГ-Во, які ворог почав застосовувати на полі бою, містять заборонену отруйну речовину хлорацетофенон. Подробиці експертизи у своєму Telegram-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

Деталі

За його словами, під час дослідження російської ручної гранати з маркуванням РГ-Во встановлено, що відповідний об’єкт дослідження було виготовлено промисловим способом і підтверджено, що це дійсно спеціальна газова граната російського виробництва.

"Внутрішня конструкція та оцінка спорядження об’єкта проводилася з використанням рентгенологічного дослідження. Це неруйнівний метод, який дозволяє перевірити об’єкт на наявність прихованих загроз, адже досить часто ворог використовує специфічні "пастки", - зазначив Рувін.

Додав, що КНДІСЕ наразі має надзвичайно потужну приладову базу на рівні провідних експертних лабораторій провідних європейських країн. Це дозволяє нашим спеціалістам у найкоротші терміни проводити всі необхідні  дослідження матеріалів, речовин та виробів. Саме це високоточне обладнання було використане для проведення відповідного фізико-хімічного дослідження вмісту гранати

За результатами експертного аналізу встановлено, що у речовині з гранати присутні сліди бойової речовини подразнюючої дії, а саме хлорацетофенону (CN), яка є бойовою отруйною речовиною подразнюючої дії

- розповів Рувін.

Директор КНДІСЕ підкреслив, що хлорацетофенон заборонений для застосування як бойова отруйна речовина відповідно до міжнародного права Женевського протоколу, затвердженого Генеральною Асамблеєю ООН у 1969 році за результатами його використання під час війни у В’єтнамі.

Нагадаємо

Вчора було офіційно повідомлено, що зс рф наприкінці 2023 року вперше використала газові гранати з хлорацетофеноном, що є новою розробкою країни-окупанта

Бойову частину "шахедів" почали доповнювати шрапнеллю – Олександр Рувін15.12.23, 10:22 • 46558 переглядiв

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