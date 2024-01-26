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росіяни подекуди вимушені перейти до оборони: Сирський відвідав позиції воїнів на Східному фронті

росіяни подекуди вимушені перейти до оборони: Сирський відвідав позиції воїнів на Східному фронті

Київ • УНН

 • 27124 перегляди

За словами Сирського, ситуація на Східному фронті залишається складною. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський сьогодні відвідав позиції військових на Східному фронті. Про це генерал розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

За словами Сирського, ситуація на Східному фронті залишається складною. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, на Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Крім того, силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків ворог намагається безрезультатно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

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Разом з тим, свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе

- розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ

Також він розповів, що на Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр.

росіяни проводять перегрупування своїх сил і засобів та застосовують підрозділи "добровольчого корпусу". Намагаються безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій

- підкреслив Сирський.

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Доповнення

Генерал-полковник наголосив, що українські захисники  вчасно реагують на будь-які зміни оперативної  ситуації.

Сирський зауважив, що сьогодні вчергове був безпосередньо в районах ведення бойових дій та заслухав командирів бригад щодо обстановки, яка склалась.

Разом ми провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога. Наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, завдання точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби 

- резюмував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він також наголосив, що Україна прагне завдати максимальних втрат ворогу, але пріоритетом завжди є збереження життя українських воїнів.

Нагадаємо

Окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра, - тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів. Натомість наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Володимир Омельченко

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