В зоні оборони півдня українські воїни відбили 6 штурмів ворога та продовжують розширення плацдарму
Київ • УНН
Українські війська у південній зоні оборони відбили шість ворожих атак, продовжуючи розширювати плацдарм, незважаючи на артилерійські обстріли та удари безпілотників, що тривають. Невдалі атаки противника призвели до відступу, триває контрбатарейна боротьба.
Окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра, - тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів; ведеться потужна контрбатарейна боротьба. Низка атак окупантів відбита українськими захисниками.
Про це передає УНН із посиланням на Сили оборони півдня України.
Деталі
В зоні відповідальності Сил оборони півдня продовжується потужна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає свого наміру вибити українські підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Здійснив 6 невдалих штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.
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Зокрема вказується, що окупанти не припиняють вести активну аеророзвідку, постійно тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.
Також вказується, що станом на зараз, у Чорному морі 4 кораблі флоту окупантів, серед яких 2 підводних ракетоносії та 1 мрк, споряджені 16 "Калібрами". Згідно актуальної інформації, в Азовському морі на бойовому чергуванні 1 ворожий корабель.
Нагадаємо
Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили спостережні пости противника. Вони підійшли впритул до ворога, і знищили п’ятьох окупантів.
Також УНН повідомляв, що за минулу добу українські війська витримали 65 ворожих обстрілів. У найзапекліших боях на східному фронті ворог застосовував авіацію, квадрокоптери та бронетехніку.
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