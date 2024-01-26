В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма

Оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра, - давят артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны различных типов; ведется мощная контрбатарейная борьба. Ряд атак оккупантов отбит украинскими защитниками.

Об этом передает УНН с ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Детали

В зоне ответственности Сил обороны юга продолжается мощная контрбатарейная борьба. Враг не оставляет своего намерения выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра. Осуществил 6 неудачных штурмов и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. - говорится в сообщении.

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В частности указывается, что оккупанты не прекращают вести активную аэроразведку, постоянно давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Также указывается, что по состоянию на сейчас, в Черном море 4 корабля флота оккупантов, среди которых 2 подводных ракетоносителя и 1 мрк, снаряженные 16 "Калибрами". Согласно актуальной информации, в Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль.

Напомним,

Во время ведения специальной разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили наблюдательные посты противника. Они подошли вплотную к врагу, и уничтожили пятерых оккупантов.

Также УНН сообщал, что за минувшие сутки украинские войска выдержали 65 вражеских обстрелов. В самых ожесточенных боях на восточном фронте враг применял авиацию, квадрокоптеры и бронетехнику.

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