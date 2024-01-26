В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма
Украинские войска в южной зоне обороны отбили шесть вражеских атак, продолжая расширять плацдарм, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Неудачные атаки противника привели к отступлению, продолжается контрбатарейная борьба.
Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика
Экс-лидер запрещенной в Украине партии "русский блок" сотрудничал с российскими спецслужбами, чтобы завербовать ракетного наводчика для воздушной атаки на Яворовский полигон.
ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции
Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.
Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения
Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.
Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом
Пентагон призвал Конгресс одобрить финансирование Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила важность поддержки Украины со стороны США, опасаясь, что россия ищет финансовой помощи от таких стран, как Иран и Северная Корея.