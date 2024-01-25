Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой - особое внимание - Авдеевка, передает УНН.

"Были сегодня доклады по ситуации на передовой - ключевое направление. Особое внимание - Авдеевка, другие позиции в Донецкой области, а также Купянское направление. Делаем все, чтобы усилить наших воинов", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Кроме того, Зеленский напомнил, что 24 января был 700-м днем полномасштабной войны.

"700 дней полномасштабной войны - войны этих российских извергов против Украины и самой жизни. Очередной российский удар по Одессе - ракеты, "шахеды". Обстрел Херсона и области. Никополь, Днепр, другие города Днепропетровщины. Наша Донетчина.

Украина прошла колоссальный путь. Выстояла. И должна защититься. Должна защитить - наших людей, интересы нашего государства", - резюмировал Глава государства.

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