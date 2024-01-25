Особлива увага – Авдіївка: Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на передовій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, зосередившись насамперед на Авдіївці та Куп'янському напрямку.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на передовій - особлива увага - Авдіївка, передає УНН.
"Були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій – ключовий напрямок. Особлива увага – Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп’янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.
Крім того, Зеленський нагав, що 24 січня був 700-м днем повномасштабної війни.
"700 днів повномасштабної війни – війни цих російських нелюдів проти України й самого життя. Черговий російський удар по Одесі – ракети, "шахеди". Обстріл Херсона та області. Нікополь, Дніпро, інші міста Дніпропетровщини. Наша Донеччина.
Україна пройшла колосальний шлях. Вистояла. І має захиститися. Повинна захистити – наших людей, інтереси нашої держави", - резюмував Глава держави.
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