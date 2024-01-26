В Авдіївці ворога немає. Ситуація під контролем ЗСУ – Цехоцький
Київ • УНН
За словами офіцера Сергія Цегоцького, українські військові утримують контроль над Авдіївкою без присутності російських військ, незважаючи на те, що вони активно накопичують резерви поблизу. Російські війська проводять розвідувально-підривні заходи, щоб виявити слабкі місця в українській обороні.
Українські військові тримають ситуацію в Авдіївці під контролем. В самому місті росіян немає. Втім армійці рф активно стягують свої резерви на цей напрямок. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький, передає УНН.
В Авдіївці ворога немає. Це стосовно Авдіївки. А стосовно фронту ситуацію тримається під контролем Збройних Сил України. … Ми теж працюємо, щось бачимо, щось чуємо і т.д. У нас свої джерела інформації, тому знаємо, що прибувають війська. Вони розуміють, що їх треба більше і більше.
Деталі
Цехоцький не підтвердив інформацію американського Інституту вивчення війни про те що нібито йдуть бої за південні околиці Авдіївки. Втім він засвідчив дані
про те, що сили рф прибувають на Авдіївський напрямок. Однак, сказати точну кількість наразі неможливо.
Військовий розповів що окупанти проводять нині розвідку боєм, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. А також активно запускають розвідницькі дрони, аби вивчити дислокацію Сил оборони України.
Особлива увага – Авдіївка: Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на передовій25.01.24, 00:10 • 29718 переглядiв
Додатково
Російські війська почали підготовку до бою за Авдіївку після їхньої невдалої спроби оточити місто. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики також відзначили, що армійці рф зосередились на наступі на південному житловому районі Авдіївки.
У свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що впродовж п’ятниці окупанти штурмували українські позиції на Авдіївському напрямку 19 разів. Зокрема у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки.