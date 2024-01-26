В Авдіївці ворога немає. Ситуація під контролем ЗСУ – Цехоцький

ukenru
29 березня, 19:41 • 47287 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 102047 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117746 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119008 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235282 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157621 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148247 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133772 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121772 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34952 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 27092 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22841 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 22319 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 18130 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235284 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386599 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441537 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449857 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359235 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117747 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131086 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125255 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99330 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108239 перегляди
Актуальне
В Авдіївці ворога немає. Ситуація під контролем ЗСУ – Цехоцький

В Авдіївці ворога немає. Ситуація під контролем ЗСУ – Цехоцький

Київ • УНН

 • 53926 перегляди

За словами офіцера Сергія Цегоцького, українські військові утримують контроль над Авдіївкою без присутності російських військ, незважаючи на те, що вони активно накопичують резерви поблизу. Російські війська проводять розвідувально-підривні заходи, щоб виявити слабкі місця в українській обороні.

Українські військові тримають ситуацію в Авдіївці під контролем. В самому місті росіян немає. Втім армійці рф активно стягують свої резерви на цей напрямок. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький, передає УНН.

В Авдіївці ворога немає. Це стосовно Авдіївки. А стосовно фронту ситуацію тримається під контролем Збройних Сил України.  … Ми теж працюємо, щось бачимо, щось чуємо і т.д. У нас свої джерела інформації, тому знаємо, що прибувають війська. Вони розуміють, що їх треба більше і більше. 

 – розповів Цехоцький.

Деталі

Цехоцький не підтвердив інформацію американського Інституту вивчення війни про те що нібито йдуть бої за південні околиці Авдіївки. Втім він засвідчив дані

про те, що сили рф прибувають на Авдіївський напрямок. Однак, сказати точну кількість наразі неможливо.

Військовий розповів що окупанти проводять нині розвідку боєм, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. А також активно запускають розвідницькі дрони, аби вивчити дислокацію Сил оборони України.

Особлива увага – Авдіївка: Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації на передовій25.01.24, 00:10 • 29718 переглядiв

Додатково

Російські війська почали підготовку до бою за Авдіївку після їхньої невдалої спроби оточити місто. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики також відзначили, що армійці рф зосередились на наступі на південному житловому районі Авдіївки.

У свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що впродовж п’ятниці окупанти штурмували українські позиції на Авдіївському напрямку 19 разів. Зокрема у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92