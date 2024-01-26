В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  100783 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  113414 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  123599 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  161657 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  187886 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  181516 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  194048 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  197488 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168986 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156014 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 20:00  •  11742 просмотра

Read in English

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.

Украинские военные держат ситуацию в Авдеевке под контролем. В самом городе россиян нет. Впрочем армейцы рф активно стягивают свои резервы на это направление. Об этом в эфире Радио Свобода заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает УНН.

В Авдеевке врага нет. Это относительно Авдеевки. А по фронту ситуация держится под контролем Вооруженных Сил Украины.  ... Мы тоже работаем, что-то видим, что-то слышим и т.д. У нас свои источники информации, поэтому знаем, что прибывают войска. Они понимают, что их надо больше и больше. 

 - рассказал Цехоцкий.

Детали

Цехоцкий не подтвердил информацию американского Института изучения войны о том, что якобы идут бои за южные окраины Авдеевки. Впрочем, он засвидетельствовал данные

о том, что силы рф прибывают на Авдеевское направление. Однако, сказать точное количество пока невозможно.

Военный рассказал, что оккупанты проводят сейчас разведку боем, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. А также активно запускают разведывательные дроны, чтобы изучить дислокацию Сил обороны Украины.

Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой24 январь 2024, 22:10 • 28541 просмотр

Дополнительно

Российские войска начали подготовку к бою за Авдеевку после их неудачной попытки окружить город. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики также отметили, что армейцы рф сосредоточились на наступлении на южном жилом районе Авдеевки.

В свежей сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что в течение пятницы оккупанты штурмовали украинские позиции на Авдеевском направлении 19 раз. В частности в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
В Авдіївці ворога немає. Ситуація під контролем ЗСУ – Цехоцький
There is no enemy in Avdiivka. Situation under control of Ukrainian Armed Forces - Tsehotskyi
Новости по теме

В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.

Война •   •  11742 просмотра
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий

Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.

Общество •   •  12160 просмотра
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности

Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.

Политика •   •  13395 просмотра
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

Война •   •  16270 просмотра
15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую Всеукраинскую экономическую платформу для облегчения коммуникации с предпринимателями.

Экономика •   •  15900 просмотра
Зеленский анонсировал основание Всеукраинской экономической платформы

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

Оккупационная администрация Донецкой области обещает помощь пенсионерам, если они присоединятся к партии "единая россия", с целью создать иллюзию поддержки путина на предстоящих выборах.

Общество •   •  20700 просмотра
В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"

В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

следственный комитет российской федерации распространил видео, на котором якобы изображены украинские военнопленные, которые поднимаются на борт самолета Ил-76. Легитимность этого видео непонятна и не подтверждена.

Война •   •  19017 просмотра
В рф показали неподтвержденные кадры якобы посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76

Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Украинский Генеральный штаб сообщил о 94 боевых столкновениях по всей стране за сутки, с тяжелыми боями в восточных и южных регионах. Россияне, столкнувшись с сопротивлением украинских войск, используют авиацию и бронетехнику для продвижения вперед.

Война •   •  17095 просмотра
Генштаб: украинские бойцы отбили 94 атаки врага, больше всего на Авдеевском направлении

Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.

Политика •   •  17452 просмотра
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве

Украинская спортсменка Кристина Дмитренко завоевала бронзу в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону в Словакии. Это ее личная первая медаль, а также первая медаль Украины на этих соревнованиях.

Спорт •   •  13987 просмотра
Биатлон: украинка Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" на континентальном первенстве