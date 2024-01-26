В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий
Киев • УНН
По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.
Украинские военные держат ситуацию в Авдеевке под контролем. В самом городе россиян нет. Впрочем армейцы рф активно стягивают свои резервы на это направление. Об этом в эфире Радио Свобода заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает УНН.
В Авдеевке врага нет. Это относительно Авдеевки. А по фронту ситуация держится под контролем Вооруженных Сил Украины. ... Мы тоже работаем, что-то видим, что-то слышим и т.д. У нас свои источники информации, поэтому знаем, что прибывают войска. Они понимают, что их надо больше и больше.
Детали
Цехоцкий не подтвердил информацию американского Института изучения войны о том, что якобы идут бои за южные окраины Авдеевки. Впрочем, он засвидетельствовал данные
о том, что силы рф прибывают на Авдеевское направление. Однако, сказать точное количество пока невозможно.
Военный рассказал, что оккупанты проводят сейчас разведку боем, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. А также активно запускают разведывательные дроны, чтобы изучить дислокацию Сил обороны Украины.
Особое внимание - Авдеевка: Зеленский заслушал доклады о ситуации на передовой24 январь 2024, 22:10 • 28541 просмотр
Дополнительно
Российские войска начали подготовку к бою за Авдеевку после их неудачной попытки окружить город. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. Аналитики также отметили, что армейцы рф сосредоточились на наступлении на южном жилом районе Авдеевки.
В свежей сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что в течение пятницы оккупанты штурмовали украинские позиции на Авдеевском направлении 19 раз. В частности в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки.
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий
По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.
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