Генштаб: українські бійці відбили 94 атаки ворога, найбільше на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
Український Генеральний штаб повідомив про 94 бойові зіткнення по всій країні за одну добу, з важкими боями у східних та південних регіонах. Росіяни, зіткнувшись з опором українських військ, використовують авіацію та бронетехніку для просування вперед.
Майже сотня бойових зіткнень відбулась на українському фронті впродовж поточної доби. Ворог не полишає намірів покращити своє тактичне положення на півдні та сході України, росіяни активно наступають за підтримки авіації й бронетехніки, застосовують квадрокоптери типу "FPV", як по позиціях українських військових так і по мирним містам. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
Відповідно до опублікованих військовими даних росіяни сунуть на 8 напрямках. Найгарячішою ділянкою фронту залишаються Схід.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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На Лиманському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ біля Тернів та Торського Донецької області. Втім, окупантам цього не вдалося.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку загарбники атакували 19 разів у районах Новобахмутівки, Степового й Авдіївки. Ще 9 невдалих атак росіяни здійснили неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.
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На Шахтарському напрямку наші захисники відбили наступ ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 5 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового Запорізької області.
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