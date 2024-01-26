Кіт Степан потрапив до лікарні після жахливого обстрілу Харкова

Відомий кіт Степан потрапив до лікарні після обстрілу Харкова 23 січня, передає УНН.

"Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня , на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи , ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", - йдеться у повідомленні на сторінці кота Степана в Instagram.

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