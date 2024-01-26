Кіт Степан потрапив до лікарні після жахливого обстрілу Харкова
Київ • УНН
Після потужного обстрілу Харкова 23 січня відомий кіт Степан потрапив до лікарні через стрес. Зараз він одужує під професійним доглядом, отримує щоденні процедури та ліки.
Відомий кіт Степан потрапив до лікарні після обстрілу Харкова 23 січня, передає УНН.
"Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня , на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи , ще й вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", - йдеться у повідомленні на сторінці кота Степана в Instagram.
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