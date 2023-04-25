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Кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії

Кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії

Київ • УНН

 • 1057183 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Найвідоміший український кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. Про це йдеться на офіційній сторінці Степана в Instagram, передає УНН.

Цитата

"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця... Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!" - зазначено на сторінці кота Степана.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Раніше

Кіт Степан з Харкова, що відомий завдяки блогу Instagram з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Монако.

Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення завдяки блогу коту Степана вдалося зібрати тисячі євро, аби допомогти тваринам, що постраждали внаслідок війни в Україні.

Українські Національні Новини

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