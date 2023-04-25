Кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Найвідоміший український кіт Степан зробив пропозицію лапки та серця своїй коханій Стефанії. Про це йдеться на офіційній сторінці Степана в Instagram, передає УНН.
Цитата
"Зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця... Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтесь, кохайте один одного, життя одне! Стефанія, кохаю тебе!" - зазначено на сторінці кота Степана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше
Кіт Степан з Харкова, що відомий завдяки блогу Instagram з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Монако.
Як повідомляв УНН, з початку повномасштабного вторгнення завдяки блогу коту Степана вдалося зібрати тисячі євро, аби допомогти тваринам, що постраждали внаслідок війни в Україні.