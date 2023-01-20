Кіт Степан з Харкова потрапив на обкладинку Times Монако

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У перші тижні повномасштабного вторгнення блог кота Степана не оновлювався новими публікаціями, через що прихильники почали хвилюватися за його життя. Лише згодом господарка Анна повідомила, в березні вони покинули Харків і знайшли прихисток у Монако.

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“Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако стало першим місцем в Європі, куди ми дісталися й знайшли прихисток. Ми жили там два місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. Ми щиро вдячні за нашу безпеку”, — розповіла Анна.

З початку повномасштабного вторгнення завдяки блогу коту Степана вдалося зібрати тисячі євро, аби допомогти тваринам, що постраждали внаслідок війни в Україні.

Нагадаємо

У грудні стало відомо, що популярний кіт-блогер Степан повернувся до рідного Харкова.