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Кіт Степан з Харкова потрапив на обкладинку Times Монако

Київ • УНН

 • 3115652 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кіт Степан з Харкова, що відомий завдяки блогу Instagram з 1,3 млн підписниками, потрапив на обкладинку журналу Times Монако, передає УНН.

Кіт Степан з Харкова потрапив на обкладинку Times Монако

Деталі

У перші тижні повномасштабного вторгнення блог кота Степана не оновлювався новими публікаціями, через що прихильники почали хвилюватися за його життя. Лише згодом господарка Анна повідомила, в березні вони покинули Харків і знайшли прихисток у Монако.

Цитата

“Довгим і складним був для нас шлях з Харкова, який постійно зазнавав ракетних обстрілів. Монако стало першим місцем в Європі, куди ми дісталися й знайшли прихисток. Ми жили там два місяці і отримали велику допомогу, підтримку та турботу від місцевих жителів. Ми щиро вдячні за нашу безпеку”, — розповіла Анна.

З початку повномасштабного вторгнення завдяки блогу коту Степана вдалося зібрати тисячі євро, аби допомогти тваринам, що постраждали внаслідок війни в Україні.

Нагадаємо

У грудні стало відомо, що популярний кіт-блогер Степан повернувся до рідного Харкова.

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