Кот Степан из Харькова попал на обложку Times Монако
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кот Степан из Харькова, известный благодаря блогу Instagram с 1,3 млн подписчиков, попал на обложку журнала Times Монако, передает УНН.
Детали
В первые недели полномасштабного вторжения блог кота Степана не обновлялся новыми публикациями, из-за чего поклонники начали волноваться за его жизнь. Лишь впоследствии хозяйка Анна сообщила, в марте они покинули Харьков и нашли приют в Монако.
Цитата
“Долгим и сложным был для нас путь из Харькова, который постоянно подвергался ракетным обстрелам. Монако стало первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли пристанище. Мы жили там два месяца и получили большую помощь, поддержку и заботу от местных жителей. Мы искренне благодарны за нашу безопасность”, — рассказала Анна.
С начала полномасштабного вторжения благодаря блогу кота Степана удалось собрать тысячи евро, чтобы помочь животным, пострадавшим в результате войны в Украине.
Напомним
В декабре стало известно, что популярный кот-блогер Степан вернулся в родной Харьков.