Кот Степан из Харькова попал на обложку Times Монако

Детали

В первые недели полномасштабного вторжения блог кота Степана не обновлялся новыми публикациями, из-за чего поклонники начали волноваться за его жизнь. Лишь впоследствии хозяйка Анна сообщила, в марте они покинули Харьков и нашли приют в Монако.

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“Долгим и сложным был для нас путь из Харькова, который постоянно подвергался ракетным обстрелам. Монако стало первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли пристанище. Мы жили там два месяца и получили большую помощь, поддержку и заботу от местных жителей. Мы искренне благодарны за нашу безопасность”, — рассказала Анна.

С начала полномасштабного вторжения благодаря блогу кота Степана удалось собрать тысячи евро, чтобы помочь животным, пострадавшим в результате войны в Украине.

Напомним

В декабре стало известно, что популярный кот-блогер Степан вернулся в родной Харьков.