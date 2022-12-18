Кіт-блогер Степан повернувся до Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Популярний кіт-блогер Степан повернувся до рідного Харкова. Про це повідомляє УНН із посиланням на інстаграм пухнастика.
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"Я вдома", – написано під фото, де Степан сидить у своїй харківській квартирі.
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Також в інстаграмі пухнастого блогера з'явилася світлина із пошкодженими від обстрілів будинками. У геолокації зазначено місто Харків.
Нагадаємо
18 травня 2022 року кіт Степан здобув у Каннах нагороду для блогерів – World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).