Кот-блогер Степан вернулся в Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Популярный кот-блогер Степан вернулся в родной Харьков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инстаграм пушистика.
Детали
"Я дома", – написано под фото, где Степан сидит в своей харьковской квартире.
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Также в инстаграме пушистого блогера появилась фотография с поврежденными от обстрелов домами. В геолокации указан город Харьков.
Напомним
18 мая 2022 года кот Степан получил в Каннах награду для блогеров – World Influencers and Bloggers Awards (WIBA).