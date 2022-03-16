У наш дім прийшла війна: відомий харківський кіт Степан та його власниця евакуювались до Франції

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"24 лютого рано-вранці ми були вдома і спокійно спали. О 5-й ранку пролунав якийсь вибух і я крізь сон навіть не зрозуміла, що це було. Через якийсь час, приблизно через пів години, пролунали наступні вибухи, затремтіли вікна, я схопилася і зрозуміла, що відбувається щось жахливе! Наступ та обстріл Харкова (особливо р-н Північна Салтівка, де ми живемо). Ми зрозуміли, що в дім прийшла війна", - йдеться у дописі.

Власниця кота відзначила, що у перший день війни були найжорстокіші руйнування. До сусідніх будинків щодня потрапляли снаряди, будинки горіли. Їх будинок якимось дивом залишався в порядку рівно тиждень, на восьмий день у балкон сусідів прилетів снаряд. У двох-трьох десятках квартир висипалися всі шибки. Так само два снаряди впало у нас у дворі перед будинком.

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"Дві ночі ми сиділи у підвалі. Тиждень сиділи без світла. Щоб зарядити телефон, ми ходили в сусідній під'їзд у підвал. Потім нам вдалося поїхати. Харківські волонтери допомогли та вивезли нас на залізничний вокзал. Ми сіли до поїзда Харків-Львів (за 20 годину ми дісталися Львова). Потім пішли до кордону з Польщею. На кордоні ми стояли у пішій черзі, людей було дуже багато (4-5 тис.). Ми пройшли кордон через 9 годин.

Потрапивши до Польщі, до нас надійшла пропозиція про допомогу від Всесвітньої Асоціації Інфлюенсерів з Монако, які допомогли нам дістатися Франції, щоб почекати той самий день, коли ми зможемо повернутися додому. З нами зараз все гаразд. Ми дуже переживаємо за наших рідних в Україні та намагатимемося допомагати нашій країні звідси всім, що в наших силах", - йдеться у дописі.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Раніше

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала у своєму Instagram фотографію кота Степана із Харкова.

На Instagram Степана наразі підписано мільйон користувачів. Власниця підібрала його крихітним кошеням 13 років тому. У соцмережі вона публікувала різноманітні відео та фото зі смугастиком.