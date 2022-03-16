В наш дом пришла война: известный харьковский кот Степан и его владелица эвакуировались во Францию

Детали

"24 февраля рано утром мы были дома и спокойно спали. В 5 утра раздался какой-то взрыв и я сквозь сон даже не поняла, что это было. Через какое-то время, примерно через полчаса, раздались следующие взрывы, задрожали окна, я вскочила и поняла, что происходит что-то ужасное! Наступление и обстрел Харькова (особенно р-н Северная Салтовка, где мы живем). Мы поняли, что в дом пришла война", - говорится в посте.

Владелица кота отметила, что в первый день войны были жесточайшие разрушения. В соседние дома ежедневно попадали снаряды, дома горели. Их дом каким-то чудом оставался в порядке ровно неделю, на восьмой день в балкон соседей прилетел снаряд. В двух-трех десятках квартир высыпались все стекла. Так же два снаряда упало у нас во дворе перед домом.

Добавим

"Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтобы зарядить телефон, мы ходили в соседний подъезд в подвал. Потом нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (за 20 часов мы добрались до Львова). Потом пошли к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс). Мы прошли границу через 9 часов.

Попав в Польшу, к нам поступило предложение о помощи от Всемирной Ассоциации Инфлюенсеров из Монако, которые помогли нам добраться до Франции, чтобы подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и будем стараться помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", - говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Степан (@loveyoustepan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Степан (@loveyoustepan)

Ранее

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографию кота Степана из Харькова.

На Instagram Степана сейчас подписано миллион пользователей. Хозяйка подобрала его крошечным котенком 13 лет назад. В соцсети она публиковала разнообразные видео и фото с полосатиком.