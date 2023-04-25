Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании

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"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца... Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!" - указано на странице кота Степана.

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Ранее

Кот Степан из Харькова, известный благодаря блогу Instagram с 1,3 млн подписчиков, попал на обложку журнала Times Монако.

Как сообщал УНН, с начала полномасштабного вторжения благодаря блогу кота Степана удалось собрать тысячи евро, чтобы помочь животным, пострадавшим в результате войны в Украине.