Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Самый известный украинский кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании. Об этом говорится на официальной странице Степана в Instagram, передает УНН.
Цитата
"Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца... Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!" - указано на странице кота Степана.
Ранее
Кот Степан из Харькова, известный благодаря блогу Instagram с 1,3 млн подписчиков, попал на обложку журнала Times Монако.
Как сообщал УНН, с начала полномасштабного вторжения благодаря блогу кота Степана удалось собрать тысячи евро, чтобы помочь животным, пострадавшим в результате войны в Украине.