Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова
Киев • УНН
После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.
Известный кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова 23 января, передает УНН.
"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо себя чувствовать. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще и дома принимаю лекарства. Спасибо всем, кто волновался за меня, все будет хорошо", - говорится в сообщении на странице кота Степана в Instagram.
Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании25 апрель 2023, 13:45 • 1057033 просмотра
Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова
После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.
В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина
российский писатель Борис Акунин был объявлен в розыск министерством внутренних дел рф. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.
В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине
Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.
Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"
Министерство обороны Украины выиграло суд против ООО "Львовский арсенал", взыскав более 1,5 миллиарда гривен. Сейчас продолжаются судебные процессы по дополнительному взысканию еще 163 млн грн, а на активы предприятия наложен арест.
Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы
российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.
МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X
Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.
Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян
президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.
На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко
Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.
Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе
Старший лейтенант полиции получил ранения во время вражеского обстрела в Купянском районе, в результате которого были разрушены дома и хозяйственные постройки. По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.