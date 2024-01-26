Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

Известный кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова 23 января, передает УНН.

"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо себя чувствовать. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще и дома принимаю лекарства. Спасибо всем, кто волновался за меня, все будет хорошо", - говорится в сообщении на странице кота Степана в Instagram.

Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании