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Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 17:00  •  7518 просмотра

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После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.

Известный кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова 23 января, передает УНН.

"После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо себя чувствовать. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще и дома принимаю лекарства. Спасибо всем, кто волновался за меня, все будет хорошо", - говорится в сообщении на странице кота Степана в Instagram.

Кот Степан сделал предложение лапки и сердца своей возлюбленной Стефании25 апрель 2023, 13:45 • 1057033 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

УНН Lite
Кіт Степан потрапив до лікарні після жахливого обстрілу Харкова
Stepan the cat was hospitalized after the horrific shelling of Kharkiv
Новости по теме

Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.

УНН Lite •   •  7518 просмотра
Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

российский писатель Борис Акунин был объявлен в розыск министерством внутренних дел рф. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

Новости Мира •   •  8047 просмотра
В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.

Политика •   •  11332 просмотра
В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Министерство обороны Украины выиграло суд против ООО "Львовский арсенал", взыскав более 1,5 миллиарда гривен. Сейчас продолжаются судебные процессы по дополнительному взысканию еще 163 млн грн, а на активы предприятия наложен арест.

Война •   •  15350 просмотра
Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.

Война •   •  14433 просмотра
Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.

Война •   •  15105 просмотра
МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Политика •   •  13065 просмотра
Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.

Война •   •  13868 просмотра
путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.

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На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе

Старший лейтенант полиции получил ранения во время вражеского обстрела в Купянском районе, в результате которого были разрушены дома и хозяйственные постройки. По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе