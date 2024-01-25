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Сили оборони вибили ДРГ окупантів з району “Царської охоти” у Авдіївці – Барабаш

Сили оборони вибили ДРГ окупантів з району “Царської охоти” у Авдіївці – Барабаш

Київ • УНН

 • 32868 перегляди

Збройні сили України вибили ворожу ДРГ з району "Царського полювання" в Авдіївці завдяки 110-й окремій механізованій бригаді, повідомив Віталій Барабаш, голова Авдіївської ВЦА. Незважаючи на повний контроль над районом, ситуація залишається складною через постійні ворожі обстріли.

Завдяки зусиллям 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка здійснено відпір окупантам у районі "Царська охота" Авдіївки.

Про це розповів в ефірі каналу Київ24, начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, передає УНН.

Заходили ДРГ, трошки "похазяйнічали", але подяка 110 бригаді, яка відреагувала дуже потужно, плюс були підтягнуті резерви до того, аби цю ситуацію нейтралізувати.

 – зазначив посадовець.

За словами начальник Авдіївської МВА, район "Царська охота" повністю підконтрольний ЗСУ вже декілька днів, але ситуація там непроста.

Ворог тисне, штурмує. Позавчора, якщо не помиляюсь, в тому напрямку дуже потужно, - вони (російські військові – ред.) там намагалися застосовувати техніку. Але її попалили, всі атаки відбили

 – розповів Барабаш.

Нагадаємо

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