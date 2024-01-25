Віддавали накази на здійснення широкомасштабного вторгнення та обстріл Херсону: судитимуть військових високопосадовців рф
Київ • УНН
Двох генералів і підполковника збройних сил Росії судитимуть за планування широкомасштабного вторгнення в Україну та обстріл міста Херсон.
До суду направлено обвинувальний акт стосовно двох генералів та підполковника збройних сил російської федерації, які готували широкомасштабне вторгнення в Україну. Слідством установлено зокрема, що один з зазначених посадовців видав оперативну директиву на вогневе ураження міста Херсон.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-полковника командувача угруповання військ "Днепр" зс рф, генерал-лейтенанта командувача 22 армійського корпусу Чорноморського флоту зс рф та підполковника командира 8 артилерійського полку берегової оборони 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту вмф рф. – ідеться у повідомленні.
Вказується, що командувачі віддавали накази підпорядкованим підрозділ на підготовку та здійснення широкомасштабного вторгнення на територію України.
Також відповідно до інформації прокурорів, на початку травня 2023 року, задля досягнення цілей окупації та терору цивільного населення, командувач угруповання військ "Днепр" зс рф видав оперативну директиву щодо обстрілу міста Херсон.
Виконанням цього злочинного бойового завдання займались генерал-лейтенант та його підлеглий підполковник Чорноморського флоту рф. – повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Слідчі встановили, що під командуванням зазначених посадовців, ворожі війська тільки впродовж одного дня нанесли по цивільним об’єктам обласного центру щонайменше 18 цілеспрямованих ударів реактивними та осколково-фугасними снарядами.
Це призвело до загибелі 24 людей та травмування 51. А також до пошкодження об’єктів житлового фонду, майна та інфраструктури, підкреслюють прокурори, і наголошують, що вказані методи заборонені нормами міжнародного гуманітарного права і свідчать про ведення агресивної війни окупантом на території України.
Також у відомстві зазначили, що досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювали слідчі УСБ України в Херсонській області.
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