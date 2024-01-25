Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух генералов и подполковника вооруженных сил российской федерации, которые готовили широкомасштабное вторжение в Украину. Следствием установлено в частности, что один из указанных должностных лиц выдал оперативную директиву на огневое поражение города Херсон.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника командующего группировки войск "Днепр" ВС РФ, генерал-лейтенанта командующего 22 армейского корпуса Черноморского флота ВС РФ и подполковника командира 8 артиллерийского полка береговой обороны 22 армейского корпуса береговых войск Черноморского флота ВМФ РФ. - говорится в сообщении.

Указывается, что командующие отдавали приказы подчиненным подразделение на подготовку и осуществление широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Также согласно информации прокуроров, в начале мая 2023 года, для достижения целей оккупации и террора гражданского населения, командующий группировки войск "Днепр" ВС РФ издал оперативную директиву по обстрелу города Херсон.

Выполнением этого преступного боевого задания занимались генерал-лейтенант и его подчиненный подполковник Черноморского флота рф. - сообщает Офис Генерального прокурора.

Следователи установили, что под командованием указанных должностных лиц, вражеские войска только в течение одного дня нанесли по гражданским объектам областного центра не менее 18 целенаправленных ударов реактивными и осколочно-фугасными снарядами.

Это привело к гибели 24 человек и травмированию 51. А также к повреждению объектов жилого фонда, имущества и инфраструктуры, подчеркивают прокуроры, и отмечают, что указанные методы запрещены нормами международного гуманитарного права и свидетельствуют о ведении агрессивной войны оккупантом на территории Украины.

Также в ведомстве отметили, что досудебное расследование по процедуре in absentia осуществляли следователи УСБ Украины в Херсонской области.

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